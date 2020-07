El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken manifestó que ve con buenos ojos la “Concordia Republicana” si es que es así como informaron en la reunión de buscar el consenso para no entrar en luchas. Si por el contrario se busca imponer candidaturas, los liderazgos regionales se verán obligados buscar otro horizonte.

“Si se me impone yo no voy a aceptar y voy a terminar saliendo. A mí se me va a convencer, vamos a dialogar, se me va a conquistar con el proyecto o la propuesta que en caso particular que sea alguien del interior el que sea el próximo candidato a presidente de la República o mínimamente vicepresidente y el próximo proyecto de poder que hable y se establezca una descentralización del Paraguay”, dijo.