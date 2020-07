Franja Roja Todo el día

Bader Rachid Lichi, histórico político colorado, opinó sobre la reunión entre el presidente de la República Mario Abdo Benítez y el exmandatario Horacio Cartes. Señaló que la operación cicatriz es un "acuerdo pegado con saliva" y que probablemente no tendrá buen resultado. "Del día a la noche pretender solucionar problemas del partido, no es fácil", expresó.

Rachid Lichi indicó a su vez que la llamada operación cicatriz no incluye a todos los dirigentes del partido colorado, ya que llegar a un acuerdo comprende un proceso largo y de una verdadera intención de arreglar los problemas. «Los personajes de uno de los movimientos están distcanciados, no existen entendimiento entre ellos, sus representantes en el Congreso no se entienden del todo», expresó.