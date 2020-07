La señora Patricia Ferreira se presentó para la audiencia de declaración indagatoria ante los fiscales intervinientes de la Unidad de Anticorrupción, sobre la compra de insumos médicos y equipos médicos para el Ministerio de Salud.

El agente fiscal Osmar Legal informó que, de los procesados que se presentaron para ejercer su derecho a la declaración indagatoria, solo lo hizo el señor Lauri Marcio Pohl. “El Ministerio Público citó a cuatro de los procesados, en cuanto al señor Justo Ferreira y Patricia Ferreira, ellos solicitaron la suspensión de la indagatoria, pidieron la copia de la carpeta fiscal, y pedirían nueva fecha para la semana entrante, igualmente el despachante Carlos Alberto Gamarra,” expresó el fiscal Legal”.

El representante fiscal anunció que mañana prosiguen las declaraciones de los funcionarios de Aduanas y que hay otras diligencias a realizarse.

Con relación a la suspensión solicitada por las tres personas, el fiscal Legal aclaró que, “una vez concedida las copias que sería el día lunes, la Fiscalía volverá a fijar fecha para finales de la semana que entra”.

Respecto a la no inclusión de funcionarios que forman parte del Ministerio de Salud en la causa, el doctor Osmar Legal aclaró que, “Hay una separación en cuanto a la investigación en sí, y en lo que hace a los hechos punibles de los que están imputados, los funcionarios de esa cartera no estarían inmersos dentro de esta investigación, no así en la otra arista que se está investigando, que es la eventual Tentativa de Estafa, ahí sí están. La amplitud de la investigación hace que nosotros no podamos todavía delimitar hasta dónde llegaría eso, o sea no están fuera del ámbito investigativo ni los funcionarios ni la empresa en si”.

El representante del Ministerio Público, agregó en su aclaración del caso de las camas que, “En realidad lo que nosotros tenemos que entender es que hablamos de una licitación donde se traen camas, mascarillas, protectores faciales, lentes y dentro de eso, el primer avance investigativo es el desglose el que se saca las 450 camas que nosotros suponemos que entraron de contrabando y que es por eso la primera imputación,” resalto el fiscal Legal.

Sobre qué aportó la declaración de Lauri Marcio Pohl, Osmar Legal manifestó que la indagatoria es un medio de defensa, declaró y explicó cuál es el ámbito de competencia que tuvieron ellos como empresa, como agente de carga, dio ciertos detalles, agregó documentación y también dio una extensión hacia cierta gente que el Ministerio Público les llamará a declarar.”

Así también expuso que, “Ellos alegan ciertos trámites administrativos que son normales dentro de lo que es el trabajo en sí, de parte de un agente de carga y tratan de deslindar responsabilidad, dando a entender que ellos no tienen participación, básicamente tratan de hacerlo hacia el despachante”.



Fuente: Ministerio Público