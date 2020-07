Zona Franca Todo el día

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy manifestó que el vídeo en el que aparece imitando a un personaje de la película "Gladiador" fue un mensaje para los "conspiradores de bajo nivel académico, escaso éxito político y tristes figuras". Agregó que observó en las redes sociales unos cien mil tik tok de diversas autoridades y afirmó que "cuando hacen defensores es otra cosa, no sé por qué".

«Le tengo siempre detrás de mi a un muchacho conspirador que no me deja en paz hasta el punto que me sigue y me toma fotos en horario de la tarde. Yo tengo una vida donde me considero común en mi forma de manejarme, me vas a encontrar en el super o en la Costanera. En ese orden de cosas estaba teniendo una reunión con una persona profesional del derecho de sexo femenino, sin ningún tipo de situación más que eso, en horas de la tarde, me saca fotos el conspirador que no tiene otra cosa que andarme detrás», refirió.

Sobre su imitación de la película 'Gladiador': "Hay que ser sinceros, es una de las grandes películas. Muchas autoridades hacen tik tok, pero cuando hacen defensores es otra cosa" defensor del Pueblo, Miguel Godoy

El defensor del pueblo indicó que el ciudadano paraguayo entra en una crisis conceptual de qué quiere de verdad, por ende mencionó que el mensaje de este material es transmitirle a la gente si quieren que las autoridades se manejen como «ciudadanos comunes o no».

«Si es que te manejas de un nivel de alcurnia, lejos de la gente ostentando el cargo y haces todo lo contrario que hace la gente normal y corriente verdaderamente te tratan de hijo de puta otra vez», aseguró.

Godoy resaltó que el arte se encuentra en su sangre y que bastó practicar dos veces para realizar el vídeo. «Jorge Ramos es mi tío, el arte está en mi gen».