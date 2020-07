Mirando Lejos Todo el día

María Estela Galeano, vicepresidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Hospital Nacional de Itauguá reclaman la falta de asistencia por parte de las autoridades sanitarias ante el llamado de “ayuda” que constantemente realizan para la construcción de bloques dentro del nosocomio, donde anteriormente los mismos recibían su tratamiento, pero debido a la pandemia fueron desplazados. “Empezó la pandemia y nos tiraron a la calle, esa es la realidad”.

«Desde el 11 de marzo que estamos así pidiendo auxilio, tocamos puertas. ¿Por qué voy a tener miedo de contar la verdad? si mi vida esta en juego. En vez de tenernos en un lugar seguro, desde que empezó la pandemia nos tiraron a la calle. Jamás me respondieron ningún mensaje y ya estamos cansados»

Galeano mencionó que este dos de agosto se cumplirá un mes que el viceministro de Salud, Julio Rolón les prometiera la construcción de dos bloques nuevos dentro del Hospital. “ Dijo en menos de 30 días que ya lo íbamos a tener. Ya vamos a cumplir un mes de nuevo, este dos de agosto y no estamos teniendo absolutamente nada, estamos peor que antes”.

Los pacientes oncologicos actualmente se trasladan hasta el Hospital San Pablo para realizarse algunos estudios, pero siguen sus tratamientos en el Hospital de Itauguá. «Es una preocupación grande que tenemos, para realizar una quimioterapia es una odisea y un peligro tremendo porque cuando más sin nexo hay porque somos las que estamos más expuestas».

«Es una burla y una bofetada para los pacientes oncológicos por parte de las autoridades. Yo no sé si me voy a ir a atarme frente al presidente para que me vea. Muchas personas estamos teniendo recaídas. Vendimos todo lo que tenemos porque gastamos el doble ahora. Yo también le miro a los míos y quiero seguir viviendo. A gritos estamos pidiendo ayuda. No estoy ajena a IPS, pero en todos lados estamos los pacientes oncológicos gritando a los cuatro vientos y las autoridades no nos tienen en cuenta», sostuvo.