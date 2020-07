Lourdes Servín, de la organización "Ni un niño más", manifestó que las imágenes encontradas en el teléfono de Reiner Oberuber confirman algo que ya venían manejando. Dijo que aguardan que con las investigaciones se les dé la razón de que no fue un secuestro y que se compruebe la desaparición se dio el 14 de abril y no el 15 como afirmó la madre de la menor desaparecida en Emboscada. Por otr parte reiteró que en estas circunstancias la niña “pobremente ya no esté con vida”.