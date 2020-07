Asignatura Pendiente Todo el día

La historiadora Ana Barreto recordó y resaltó la labor de las mujeres en el transcurso de la historia paraguaya. Agregó que cuando se conmemoró el Bicentenario del Paraguay se rescataron los datos de diversos hombres, mientras que “las mujeres nunca tienen nombre y apellido”.

Barreto a través de diversos escritos se encarga de dar a conocer y sacar a la luz la identidad de diversas heroínas que tiene la historia nacional.

«El perfil de la historia paraguaya ronda lo político y hace énfasis en la participación varonil en las batallas, entonces se espera que las heroínas mujeres cumplan ese perfil o sea si ella estuvo en la batalla es heroína pero si ella estuvo cocinando es valiente pero no hace falta resaltar su nombre porque no es trascendental dar de comer o curar heridos. Ocurrió en la guerra contra la Triple Alianza el brazo del trabajo agrícola fueron las mujeres. Todo bien con los hombres que se van a planificar una batalla, pero en realidad quien esta proveyendo alimentos para poder sostener las campañas eran las mujeres», mencionó la profesional.

«Cuando estaba de ministra Gloria Rubin me citó un día y me dijo ‘yo quiero un libro de mujeres porque esta pasando el Bicentenario y nadie habla de ellas’ y tenía absoluta razón, me parecía mucho al desafío que tuvieron las mujeres en los años 70 cuando se estaba recordando el centenario de la guerra contra la Triple Alianza y nadie se había recordado de las mujeres. Se rescataron los nombres de cabos, tenientes y soldados, pero las mujeres nunca tienen nombre y apellido», refirió.