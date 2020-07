Entre Paréntesis Todo el día

Felipe Huerta de la Sindicatura General de Quiebras, manifestó que recibió dos denuncias en el caso Ypyta S.A. Huerta dijo que ya le corrió vista al síndico Blas Velázquez y aún no tuvo respuestas. Posterior a la contestación tomará la decisión, indicó. Dentro de las potestades de la Sindicatura, pueden llevar el expediente a una auditoría, correr al siguiente turno, enviar a la Súper Intendencia de la Corte.

“El caso de Ypyta había llegado la denuncia a mí oficina, una primera denuncia una abogada de nombre Yolanda (Paredes) hace aproximadamente tal vez 15 días y hace una semana y piquito llegó otra denuncia de otra abogada, de cuyo nombre no recuerdo. Eso yo le corrí vista al doctor Blas Velázquez. Él aun no me contestó. Yo estuve en conversación personal la semana pasada, el día miércoles, le urgí personalmente para que me conteste y luego de que tenga la contestación lógicamente veré la decisión que voy a tomar al respecto”, explicó.

Dentro de las decisiones que se puede tomar respecto al caso, manifestó que “las posibilidades son la correr al siguiente turno, llevar el expediente a una auditoría, enviar a la Superintendente nuestro de la Corte. Son varias alternativas”.