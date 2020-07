Hora Pico Todo el día

El abogado Max Narváez, representante legal de Lilian Zapata y Reiner Oberuber, sostuvo que los imputados no estaban preocupados por las fotos y demás elementos multimedias que podrían encontrarse en los celulares y que suponen que las mismas son del proceso en que la pequeña abandonaba el uso del pañal. A la vez, aseguró que los mismos no tienen acceso a los tomos de investigación fiscal de la causa.

«Son ochenta mil fotos, cuarenta mil en uno y aproximadamente hay también en el otro teléfono de la señora Lili más los audios, mensajes y cuestiones multimedia, cuando se llena la memoria del teléfono se borra, como todo el mundo, sin embargo la Fiscalía presenta como un hecho criminal, cómo no lo va a borrar, no puede tener ochenta mil fotos. Ellos hablaron conmigo y me dijeron de que sí hay fotos de la niña jugando, bañándose y un tema con la niña desaparecida era el tema del pañal donde ella estaba haciendo una serie de tareas para abandonar el uso del pañal, si abandonaba el uso del pañal era un progreso de la niña», afirmó.

¿Si hay alguna foto de la niña en ropas intimas sería del proceso de cuándo dejaba el pañal?

«Es probable, la señora Lili a mi me dijo que tantas fotos le sacaron, tiene ochenta mil fotos y hay que tener en cuenta que cada cosa que pasaba quitaban fotos. No es que había una sola foto y una producción», indicó.

Mencionó que el viernes solicitó que se le sea facilitado el escrito del fiscal, además de las pruebas y constancias por la cual fundan la imputación. “Y ya me dijeron que no me lo vana a entregar” .

Sobre el ‘plato de fideos’ Narváez refirió que:

«Es la única linea que presenta la policía, ellos son perversos, la niña en cuestión no era que comía mucho y sabemos cual era su condición. Entonces un día, en una cena la señora Lili le sirve un montón de fideos y ella dice ‘le pongo así, pero no va a comer todo’, le dice Reiner ‘va a comer todo. Un millón si come todo’, es una forma de decir, esa noche la niña comía todo y era una cosa que festejar, comió sola, entonces eso anotó el señor Oberuber, ahora la gente dice que en el sistema pedófilo quiere decir tal cosa. Es una locura, lo presentan como algo real y no es así».