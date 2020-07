Zona Franca Todo el día

Luz Velázquez comentó que este miércoles a las 10:00 horas realizarán una marcha a favor de la promulgación de la Ley de emergencia para el sector turístico. Explicó que la concentración se llevará a cabo en la Costanera de Asunción hasta la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) para hacer entrega oficial del pedido con los detalles de la Ley que solicitan que se promulgue.

«El objetivo principal es salvar un rubro que el Gobierno hasta hoy no nos ayudó absolutamente nada. No estamos pidiendo que nos paguen los sueldos, ni nada por el estilo, estamos pidiendo como primera medida la compra de ocho millones de vacunas del COVID. Somos 40.000 gestores del turismo, eramos el quinto rubro que más proveía en el tesoro nacional, entonces dentro de las cosas que estamos solicitando son créditos blandos que no se nos han concedido a nadie del gremio», sostuvo.

«Estamos solicitando también que por favor se trabaje con los créditos ya existentes que estamos teniendo que pagar porque a partir de julio los bancos están solicitando cobros y nosotros pedimos al Gobierno que negocié para que en diciembre cuando nosotros nos reactivemos podamos pagar, estamos solicitando que en la SET el IVA y la Renta pagar en enero del 2021», explicó.