El senador Enrique Salyn Buzarquis cuestionó que varios sectores políticos estén hablando de acuerdos políticos de cara a las próximas elecciones cuando la ciudadanía está pasando por un mal momento a causa de la pandemia del Coronavirus. Añadió que está cansado de las peleas de cúpulas y que en este momento, deberían tocar temas que realmente interesen a la ciudadanía.

«En los partidos hay acuerdos, desacuerdos, encuentros y desencuentros. La pregunta es para qué. Hay un pirevai, un malhumor ciudadano muy fuerte, ponete en el lugar del ciudadano que ve desde afuera los pactos, acuerdos, peleas, se habla ya otra vez de elecciones cuando hay empresas que están quebrando, gente que quedó sin empleo, el sector gastronómico muy golpeado, no hay créditos para las Pymes en la práctica. Sinceramente la situación está muy difícil, muy complicada y yo veo que no hay ambiente para este tipo de cuestiones. Pueden acordar todo lo que quieran pero la gran pregunta es para qué. Si es para beneficio de la gente, adelante. Ahora si son acuerdos de cúpula para impunidad otra vez como siempre, no tiene ningún sentido», explicó.

Afirmó que el presidente de la República lo que debe hacer es gobernar y desprenderse de «unos cuantos lastres que tiene». «En el caso del Ministerio de Salud, Mazzoleni empezó bien pero después no tuvo la firmeza para defenderse y denunciar a un grupo de gente y genera mucha impotencia», acotó.

Con respecto a las internas municipales, dijo que priman las campañas internas de cada ciudad, por lo que no afecta de sobremanera lo que las cúpulas pacten. «No veo el ambiente, de lo que menos la gente quiere hablar es de elecciones y acuerdos de cúpulas. Estoy cansado de la pelea de cúpulas, si ellos quieren seguir con la confrontación, adelante, nosotros tenemos que trabajar en tema que le interesan a la gente. Cuando le tocas el estómago y el bolsillo a la gente no hay político que aguante, creo que la lectura de la gente que está en política está muy lejos de la gente».