Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué Facebook

Facebook Twitter

El expresidente de la República, Federico Franco opinó sobre la propuesta de unión del Partido Colorado y dijo que es un partido que cuando se le amenaza sus posibilidades, se une. “Los colorados no son buenos ni no son malos, son incorregibles”, expresó. Por otra parte, sostuvo que a pesar de que la ANR se una, el PLRA “ndo soromo'ãi”.

El expresidente de la República, Federico Franco al ser consultado si en el Partido Liberal hay un articulador como el que tienen los colorados, manifestó “felizmente que no tenemos nadie con esas credenciales (José Alberto Alderete). El Partido Colorado es un partido que tiene una gran vocación de poder, no existe escrúpulo ni existe vergüenza. En fin, es un partido que te puede gustar o podes disentir, pero es el partido que cuando le amenazas sus posibilidades, se unen. Y la demostración más clara está en lo que ocurría hace un año. Hace un año se pretendió entregar la soberanía nacional”.

“Los colorados no son buenos ni no son malos, son incorregibles”, indicó.

Por otra parte, aseguró que para él el Partido Liberal no se acabará, pese a la unión de todos los colorados.

Desavenencias entre el llanismo y efrainismo: “Efraín está muy obstinado, absolutamente obstinado”

“Lamentablemente lo que ocurre dentro de la cúpula partidaria, estas desavenencias públicas lamentables, que realmente está cansando (…), cuando vos hablas con la gente, el dirigente liberal en general está hastiado, está saturado de esta situación”, refirió.

“Yo hice mi parte. Tengo que decir que con Efraín hay mucha más resistencia que con el propio Blas Llano. Intenté hablar con uno o con otro; en algún momento uno estaba de acuerdo y el otro no. Pero el que casi siempre no quería saber nada de dialogar y ceder, incluso en un momento les pedí una foto para poder unir el partido para las elecciones y no fue posible… Efraín está muy obstinado, absolutamente obstinado”, manifestó Franco.