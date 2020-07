El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

El exsenador liberal Alfredo Jaeggli criticó a los paraguayos por la falta de democracia. “Somos unos soretes en democracia, no entendemos”. Dijo que la política es conversar, porque si no se habla hay guarra. Sostuvo que es el momento que los liberales se sienten a hablar. “Tenemos que hablar, aunque se odien”, expresó.

“Te imaginas como estamos, Dios mío. Y no nos ponemos de acuerdo, un país que puede ser un cohete de progreso. Entre países nos ponemos de acuerdo y podemos hacer inversiones fantásticas. Tenemos agua, tenemos juventud, tenemos electricidad, tenemos todo, pero no nos ponemos de acuerdo. No tenemos de política porque la política justamente es el arte de lo posible”, refirió.

“Tenemos que hablar, aunque se odien. No hay odio, no hay sentimiento en política”, manifestó.

Recordó que recién en los años 90 en Paraguay hubo nuevamente democracia, sin embargo sostuvo que las elecciones fueron “amañadas”. Agregó que en la elección del 2018, Efraín hubiera sido el presidente, “pero no fue”.

Señaló que el PLRA necesita de un acuerdo. Dijo que sarcásticamente que el acuerdo siempre es “malo” porque es romper las reglas. “El paraguayo no cree en las reglas, el paraguayo es antidemocrático. Entonces, si vos no hacer un acuerdo, no vas a ir a ningún lado”, dijo.

“Concordia Colorada”

Yo creo en el partidismo, no hay lugar a nada, si todos somos iguales. O sino vamos a ser como Venezuela, vamos a dividir, dividir, dividir y después va a venir un mesías como es Maduro”, expresó.

Candidato aparte de Efraín Alegre para ocupar la presidencia del PLRA

“Sí, hay. Está Eduardo Nakayama es uno de ellos, yo soy otro también, Martín Burt también quiere. Por qué no. Nos encantaría”, dijo Jaeggli.