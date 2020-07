Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué Facebook

Facebook Twitter

El senador liberal Víctor Ríos sostuvo que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debe afrontar cambios, por ende refirió que desde la Bancada "B"se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que tiene como pilares principales la “renovación y el cambio”.

«Nosotros en el PLRA sobretodo a partir de nuestra Bancada en el Senado, que somos seis senadores, estamos trabajando en la construcción de un proyecto nuevo de renovación y de cambio en el Partido, hay que fortalecer al Partido Liberal. Tiene que ser un espacio democrático, dialogo, construcción, de consenso y un espacio adecuado para que varias figuras que están en el Partido y que puedan ser excelentes candidatos y candidatas desarrollar sus agendas y veamos después como conformar un gran acuerdo con miras al 2023», mencionó.

«En definitiva, nosotros pensamos que en el PLRA tenemos que hacer cambios, porque si seguimos con la misma lógica que nos llevó a la derrota tanto del 2013 y del 2018, vamos a tener otra vez el mismo resultado. Por lo tanto, el pueblo liberal tiene que decidir o seguir haciendo lo mismo para tener el mismo resultado o marchamos juntos hacia un gran cambio y hacia una gran transformación del Partido Liberal para prepararnos para ganar y gobernar a partir del 2023″, afirmó.

Sobre Alegre y Llano:

«No nos vamos a detener más en esa situación porque hay que superarla. Por eso decimos que lo que construimos y en lo que estamos trabajando es algo nuevo y superador. Ya no podemos quedarnos presos de esa situación, además el Partido Liberal no se agota en estas dos figuras, son importantes, pero el PLRA no se agota en estas dos figuras, además hablaría muy mal de nosotros y del resto de los liberales si no somos capaces de imaginar algo nuevo y superador y que sea más atractivo a los liberales, que entusiasme a los liberales y que después también entusiasme al electorado nacional», señaló.