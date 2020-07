Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué Facebook

Facebook Twitter

El director de la XI Región Sanitaria, Roque Silva sostuvo que estamos “caminando en un camino angosto” ya que si los casos positivos de COVID continúan en aumento en Asunción y Central se podría retroceder de Fase en la cuarentena inteligente. Explicó que le parece correcto las medidas adoptadas ya que en Alto Paraná están ocupadas las camas en un 80% y además se observa un aumento sostenido de casos en la zona.

“Realmente los números no son tan importantes como lo tiene Alto Paraná. La traducción que tiene en el sistema sanitario que tiene es muy importante, en Alto Paraná esta la mayor cantidad de internados en el servicio público pero si la gente no se cuida y hay un aumento de los casos, estamos caminando ahí no más, por ahora con estos números no (el retroceso de Fase), pero constantemente estamos monitoreando con Vigilancia de la Salud y ver cual es el camino que deberíamos tomar en estos días”, refirió.

Sobre el reporte diario:

«Aún no tengo todos los datos del reporte de hoy, pero sí hay un gran número de casos en Central. Todos son casos intrafamiliar. Hasta ahora no han comunicado ningún fallecido», mencionó.