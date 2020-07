El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, sostuvo que están editados los audios donde se escuchan las acusaciones de supuestos negociados en las licitaciones sobre la merienda escolar cuando se desempeñaba como gobernador del Guairá. Además, negó categóricamente cualquier vinculación personal con alguna empresa que haya proveído algún tipo de servicio a la Gobernación del Guaira.

Agregó que iniciarán inmediatamente una querella por daños, perjuicios e injurias ante las acusaciones realizadas en contra de su persona. «Yo no voy a entrar en una discusión mediática, yo voy a presentar una querella. Que la justicia haga lo que corresponde. Esto es un montaje. Es mi voz dentro de un audio editado donde se habla de otro tema».

«Yo no puedo probar lo que no existe. La persona que me denuncia tiene que probar eso. Por ese motivo nosotros vamos a iniciar una acción judicial como corresponde donde tiene que ser, donde vamos a demostrar nosotros que están faltando a la verdad de la A a la Z con cualquier tipo de injuria, con cualquier tipo de participación que yo pude haber tenido en ningún tipo de compañía, empresa que haya operado en el período que estuve como gobernador de Guaira», señaló.



El titular de la cartera aseguró que «ningún niño ha quedado sin el almuerzo como asegura la publicación periodística».

Por su parte, el abogado Guillermo Duarte sostuvo que “se presenta públicamente falsamente la información de que el ministro habría cometido lesión de confianza al entregar más dinero de la cantidad de meriendas recibidas, lo cual es falso porque se presentó la cantidad de meriendas entregadas en el 2016 y no se consideró lo entregado en el 2017 y en la venda vamos a denunciar a personas innominadas por denuncia falsa (…) La primera acción será por calumnia e injuria contra el señor Torales. También haremos una denuncia contra personas innominadas. Esto es un montaje».