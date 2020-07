Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

Facebook Twitter

La señora Obdulia Florenciano, madre del oficial Edelio Morínigo secuestrado desde hace más de 6 años por el EPP, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de dos agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero que hasta el momento el caso no avanza. Mencionó que el fiscal Federico Delfino llevó la carpeta de su denuncia y que no obtuvo ninguna respuesta por parte de él.

Según su relato, un hombre se acercó a ella y le advirtió de que se cuidara porque militares de la FTC a a él le ofrecieron dinero por «su cabeza». A su vez, el mismo sujeto le comentó que él se negó al pedido y que buscaran otra persona que lo lleve a cabo.

Agregó que realizó la denuncia en la Comisaría y luego en la Fiscalía, donde fue citada a declarar con una testigo. Señaló que desde dicha institución le dijeron que iban a llamar a los oficiales de la FTC para declarar, pero que nunca lo hicieron. Fue allí que decidió acudir al Ministerio Público a preguntar sobre la situación del caso, pero le informaron que el fiscal Federico Delfino llevó su carpeta de denuncia.

«Lueego me comuniqué con él, me pleiteé, me trató el señor de loca, que no era cierto y hasta ahora así esta llevando mi caso. Están atajando en todos lados para que no se esclarezca este caso», expresó.