Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos sostuvo que se encuentran realizando una movilización pacifica en la Costanera Asunción exigiendo “el apoyo de senadores y diputados”, para la Ley Rasmussen que se prevé tratar este jueves en la Cámara Alta.

Cáceres mencionó que el decreto promulgado por el Ejecutivo tiene un «título que no corresponde» ya que aseguró que «eso no abarca al sector de eventos, sí a los gastronómicos. Estamos en caravana exigiendo la aprobación de la Ley Rasmussen. Hasta 20 personas podemos realizar un evento en la Fase 4 de la cuarentena inteligente, pero ahora con los casos no sabemos sí Central avanzará de Fase».

El proyecto de Ley planteado por el senador Stephan Rasmussen (PPQ) estima “declarar en estado de emergencia a las empresas del sector gastronómico, hostelero y de eventos en todo el territorio de la República del Paraguay”, que modifica el artículo 90 de la Ley 6380/2019 “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional”.