El gobernador del Departamento de Alto Paraná, Roberto González Vaezken propone que se establezca protocolos sanitarios para que no pare la economía no pare. Dijo que se deje trabajar a los jóvenes y a las personas menores de 50 años que no tienen enfermedades de base. Cabe mencionar que este miércoles autoridades anunciaron el retroceso a la cuarentena total de Alto Paraná.