El abogado Federico Campos López Moreira, defensa de las presuntas víctimas de Ramón González Daher, cuestionó la denuncia de la fiscala Natalia Fuster, por supuesta violencia contra la mujer. Sostuvo que lo que él denunció en los medios es que la agente fiscal hizo mal su trabajo, que está casada con el secretario de Ramón González Daher y que “no es ético ni jurídico que vos seas la fiscala que le lleve a juicio oral, apártate”.

“Recibí una denuncia por maltrato femenino de Natalia Fuster ¿Quién es Natalia Fuster? Es una mujer a la cual hoy vuelvo a criticar su actuar jurídico, dentro de los marcos de la ley, al decir yo no crítico ad hominem o ad feminem, yo no me refiero al color de su cabello, su estatura, yo me refiero a que su esposo está nada más y nada menos que ligado al clan González Daher y ella es la abogada que le va a llevar a juicio oral al jefe de su esposo”, mencionó el abogado.

“Eso hago ver públicamente para que el público paraguayo no sea tonto. Quiero que la audiencia sepa que la que le va a meter preso gua’u meter preso, digo gua’u porque ya vemos Natalia Fuster fue la que le liberó a Sandra Mcleod, Natalia Fuste es la que le imputó a varias personas en Luque por supuesta estafa, cuando lo que tenía que haber hecho era imputarle a González Daher por promover una acción por usura”, señaló.

La fiscala Natalia Fúster realizó una denuncia contra el abogado Federico Campos López Moreira, por supuesta violencia contra la mujer, debido a la manera en que el letrado se expresa de ella en los medios de prensa.

Debido a esto, un juzgado prohibió y restringió a Campos López Moreira de acercarse en un radio de 500 metros a la redonda de la agente del Ministerio Público.