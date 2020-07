Hora Pico Todo el día

La abogada María Elena Pereira denunció las supuestas acciones irregulares por parte de la jueza Penal de Garantías, Gladys Fariña en una causa. Explicó que su defendida ya habría sido sobreseída luego de que se la declarará inocente, sin embargo alega que el acta de la audiencia “desapareció mágicamente”.

«Mi defendida fue a prisión preventiva por solicitud de la jueza Gladys Fariña, la jueza que aparentemente maltrató funcionarios y a profesionales. Las irregularidades dentro del expediente son innumerables, ella fue sobreseída definitivamente en una audiencia el 14 de julio este año, el acta de esta audiencia desapareció mágicamente del expediente, nunca me revocaron intervención», mencionó.

«No pudimos acceder al expediente ni a la sentencia definitiva. Hablé con el defensor público que le asistió para la audiencia del 242 porque aparentemente si ella no cambiaba de abogado no le iban a dar las medidas, estamos ante una dictadura jurídica que no se puede controlar, la jueza hace y deshace lo que quiere», sostuvo.

Continúo diciendo que «garantías constitucionales no tenemos, tengo miedo y mi cliente esta con miedo, esta mañana se constituyó al lugar donde ella fijó domicilio para su arresto domiciliario antes del sobreseimiento definitivo, se fue (la jueza) con cuatro patrulleras queriendo a toda costas ingresar a la casa hablar con ella y aparentemente devolverle el dinero de una constitución que se mal cobro».