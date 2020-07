Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

El doctor Guillermo Rodríguez sostuvo que se sintió sorprendido al observar la “hostilidad” en la que fueron recibidos los ministros Euclides Acevedo y Julio Mazzoleni, ya que aseguró que hace un tiempo atrás los mismos eran recibidos como si fueran “emisarios petroleros saudíes”.

Sobre las autoridades:

«Hace un tiempo atrás si venían el ministro del interior o el ministro Mazzoleni, eran recibidos como emisarios petroleros saudíes hoy sin embargo me sorprendió la hostilidad con la que son recibidos ambos por la prensa mismo y por nuestras autoridades porque el reclamo es unánime. Todos le están pidiendo, no puede ser que si esto se veía venir de la forma en la que ellos anunciaban o profetizaban y nosotros de una sociedad de un millón de habitantes no tengamos nuestro laboratorio para procesar nuestras propias muestras aquí», aseguró.

Regreso a Fase 0 de Alto Paraná:

«Ellos no van a dar el brazo a torcer, van a venir con la historia de que van a ayudarnos de manera concreta ayudarnos con el tema del Laboratorio de alta complejidad (…) se va a depurar por completo esta resolución tan tajante en la que quiera sostenerse Sequera o Mazzoleni porque por más que tenga una justificación relativamente válida, es insostenible porque choca con la cuestión social», manifestó.

«La ciudadanía que ha cumplido con creces su parte del contrato y se ha sometido a una cuarentena estricta, que ha hecho sacrificios descomunales y que otra vez vengas a decir que está todo colapsado y que tenemos que volver, significa que no hiciste la tarea y que te encontrás en el mismo punto en el que estabas hace cinco meses atrás, hiciste algunas que otras maniobras de maquillaje como lo fue el hospital integrado, un experimento de salud pública que no va a resultar porque es una utopía», señaló.

Laboratorio de Muestras:

«Si vos realmente tenías un interés real de fortalecer el sistema de salud desde todo punto de vista, podías empezar por ahí, que las muestras se tomen realmente en masa, como se hace en todo el mundo para tener una radiografía real de cual es la situación. Si tenes 40 muestras procesando por día, podes tener certeza de que existe un subregistro enorme en esta ciudad y estas siendo negligente», enfatizó.