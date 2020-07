Las Primeras noticias Todo el día

La Patrulla Caminera informó que extenderá para todos los municipios del país el periodo para la aplicación de multas por vencimiento de documentos hasta el 31 de agosto del año en curso.

El director de la Patrulla Caminera, Luis Chris Jacobs, detalló que tras una solicitud cursada por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se dispuso por medio de la Resolución 48/2020 ampliar hasta el 31 de agosto el vencimiento de los siguientes documentos: Licencia de Conducir, Habilitación Municipal, Habilitación de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y chapa provisoria.

«El órgano emisor de estos tipos de documentos es el municipio y si los municipios piden una prórroga, entonces nosotros como autoridad ejecutora tenemos que acatar y lógicamente prolongar los controles de acuerdo a la solicitud de ellos», manifestó el director.

Según indicó el director la prórroga es para las documentaciones que vencieron en marzo de este año (inicio de la pandemia), en tanto que los documentos vencidos anteriores a este periodo no entran en esta disposición.

«Todo el mes de agosto los documentos que vencieron desde marzo a la fecha podrán circular libremente hasta el 31 de agosto», reafirmó este jueves.

En otro momento, solicitó a la ciudadanía a que se acerque a regularizar en este tiempo sus vencimientos y que no deje para «último momento». «Estar al día con el documento no es una cuestión para la Caminera, por ejemplo si se tiene un accidente y si no se encuentra al día con su documentos, ni el seguro le reconocerá», explicó.

En ese contexto recordó que la legislación paraguaya refiere que para circular por las rutas del país el conductor debe estar al día con el Registro de Conducir y la Habilitación. «Nosotros siempre vamos a estar controlando lo que indique la Ley Nacional de Tránsito que es a lo que se debe ajustar el conductor en ruta, como la prohibición de manejar en estado de ebriedad, adelantamiento indebido, velocidad, entre otros controles», concluyó.

Cabe recordar que con esta nueva disposición quedan sin efecto las disposiciones 45 y 46/2020 de fecha 27 de julio de 2.020 de la Patrulla Caminera.

Fuente: Agencia IP