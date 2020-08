Made In Paraguay Todo el día

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto arremetió contra el senador Javier Zacarías Irún y los responsabilizó de la crisis sanitaria que acontece actualmente en el Este del país ya que aseguró que no habría invertido lo suficiente durante los años de gestión. Cabe recordar que días atrás el legislador apuntó como principal responsable a Prieto de la crisis sanitaria y económica de CDE.

“A mi parecer estamos tan mal y el principal culpable es Zacarías Irún, 18 años estuvieron en el poder. No invirtieron ni un solo guaraní en el Hospital Regional a través del Consejo de Salud, pudieron haber aportado algo o haber tenido la mitad de los proyectos que nosotros tenemos. Nosotros queremos llegar a las 50 o 60 camas de UTI si es que soy reelecto al final de mi periodo en 2025, este tipo de aportes a la salud pública iba a ayudar a calmar las aguas, no se dio dentro de los 18 años que estuvieron los ZI. Me parece hipócrita de su parte salir culparme a mí siendo que en un año hicimos más que ellos en 18 años, hablando de salud pública”, manifestó.

«La gente sale a reclamar por hambre, quieren salir a trabajar. El pueblo esteño ya está cansado. Zacarías parece un chiste mal contado. Yo no tengo la culpa de que exista el coronavirus, no tengo la culpa de que los ZI estuvieron 18 años y no invirtieron», sostuvo.

Además, el jefe comunal refirió que se siente plenamente identificado ante la intervención a la Municipalidad de Encarnación. «Lo que pasó anoche con el intendente de Encarnación, Luis Yd, es la misma situación, idéntica, a la que pasó con nosotros. Mucha fuerza a mi querido amigo Luis, me siento plenamente identificado de lo ocurrido. Sabemos muy bien como viene la mano a través de los audios que salieron, es una hoja de ruta del Gobierno».