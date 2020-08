Made In Paraguay Todo el día

El intendente de Encarnación, Luis Yd, afirmó que la intervención al Municipio es un terrorismo de Estado. Además, el jefe comunal aprovechó para dirigirse al presidente de la República: "Mario Abdo veo que en tus entrañas son más fuerte los sentimientos por un dictador, este plan perverso no van a ganar. Estamos juntos con la gente, eso es mucho más poder que la de ellos con instituciones pervertidas".

«Esto es terrorismo de Estado, esto es al estilo stronista. Saben muy bien como opera un sistema así, en aquel entonces no eran las leyes, eran por orden superior las cosas, en este caso con fines absolutamente políticos. Primero atropellan con un pedido de intervención fuera del orden del día de una sesión extraordinaria concejales de la oposición, viene la fiscala por orden con un fiscal adjunto de Itapúa que no tenía que venir a Itapúa, es fiscal de Alto Paraná, con frondosos antecedentes es trasladado para ocupar la silla del fiscal adjunto de Itapúa, en este momento estratégico para ellos y forzar cualquier situación jurídica, forzar pero por camino torcido. Él tenía que quedarse en Alto Paraná, no tiene nada que ver en Itapúa», aseguró.

«Quieren tumbar a intendentes electos por el voto de la gente, a través de la instrumentación política de la justicia, que actúa con un servilismo brutal. Ya no vamos a volver a la vieja política, la gente les va a decir basta. Estamos junto con la gente y eso tiene mucho más poder que la ley de mbarete», indicó.

Continuó diciendo que «en Encarnación se llama el plan FloReRo, para sacarnos de la intendencia cueste lo que cueste, violando todo, incluso el Estado de derecho, con el solo interés de dejarnos fuera de la cancha, ahora y en las elecciones del 2021».