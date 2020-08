Made In Paraguay Todo el día

Todo el día Leo Rubin

Leo Rubin Facebook

Facebook Twitter

Liz Torres, activista y sobreviviente de la tragedia del Ycuá Bolaños relató aquel siniestro que cegó la vida de más de 400 personas y dejó con secuelas a cientos de sobrevivientes. Cada año se recuerda esta fecha en conmemoración a los fallecidos que continúan en la memoria de todo un pueblo que se enlutó por la tragedia.

«Fui con mi marido Alfredo al Supermercado, entramos a las 11:00 aproximadamente y estaba lleno de gente cuando entramos, solo había dos carritos libres cuando llegué. Entramos a hacer las compras, hasta que a las 11:20 se produce el incendio, un ruido fuerte, miramos hacia el techo y como una ola de mar era la ola de fuego que venía desde el cielo raso hacia el lado del patio de comida, entonces ahí él me dice ‘corre’ y pegamos la corrida, gritos y personas que nos atropellaban, eran personas que buscaban a sus hijos evidentemente», manifestó.

«Entonces todos empezamos a correr hacia la única salida, pero al llegar a la escalera nos encontramos con una pared humana porque ya se cerró la puerta. Entonces doy vuelta a buscar a Alfredo y me encuentro con un señor que me salvó, mucha gente falleció ahí, la gente nos arrastra como dos metros y ahí quedamos. Iba perdiendo la noción de las cosas, creí que era un sueño porque me sentía muy mareada. Luego miro a mi lado y parecía que estaba dentro de un tatakua».

Mencionó que casi 600 personas son las que sobrevivieron al siniestro y alegó que nunca conocieron la cifra exacta de los fallecidos, pero el número simbólico que manejan es el de 400 personas. «Hablamos de niños, niñas, jóvenes y trabajadores, se trata de miles de sueños que quedaron atrapados entre el fuego».

Cada año se recuerda esta fecha levantando la voz a favor de la vida y la justicia e implorando para que nunca más se diera esta circunstancia en el Paraguay. El Paraguay no olvida aquel soleado domingo donde el supermercado cerró sus puertas. los fallecidos continúan en la memoria de todo un pueblo que se enlutó por la tragedia. Hoy se cumplen 16 años de aquel 1 de agosto del 2004 donde fallecieron calcinadas y atrapadas por el fuego unas 400 personas, mientras otras quedaron heridas y con lesiones de por vida.

Declaración de Sitio de Memoria y de Bien Patrimonial

Por Resoluciones N° 161 y 162, de 2017, la SNC declaró “Sitio de Memoria al ex Supermercado Ycuá Bolaños y su entorno inmediato”, así como “Bien patrimonial de valor cultural al acervo de los bienes muebles del ex Supermercado Ycuá Bolaños”, en el marco de las disposiciones establecidas en la nueva ley de “Protección del Patrimonio Cultural”, N° 5621/16.

Las obras iniciaron oficialmente el 1° de agosto de 2017, luego de un dilatado proceso que se inició en el año 2010, con la promulgación de la Ley 4097, que expropió el inmueble a favor del ministerio de Hacienda, siendo su administrador la Secretaría Nacional de Cultura.