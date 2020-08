El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Apareció este domingo el can “Athena” que se había perdió tras caer de la carrocería de una camioneta. Al respecto, la activista Isabel Mezquita dijo que le preocupa el tuit del director de Defensa Animal, Juan Manuel Enciso, donde afirma que no podía aplicar la ley al dueño de la perra. La animalera sostuvo que Enciso no está entendiendo como aplicar la ley N° 4840/13 “de Protección y Bienestar Animal”. Además, dijo que esto pudo haber sido un ejemplo.

El pasado 31 de julio un hombre publicó en las redes que perdió a su perra llamada “Athenas”, tras caerse de la carrocería de la camioneta cuando este se trasladaba a la altura del kilómetro 38,5 de la ruta Luque – San Bernardino.

Finalmente el can apareció este domingo.

La activista Isabel Mezquita se mostró preocupada por el posteo del director de Defensa Animal, Juan Manuel Enciso, donde afirma que “lastimosamente la ley 4840/13, no contempla la conducta penosa desplegada por el dueño de Athena, razón por la que al no ser una cuestión escrita, estricta y previa, no puede ser objeto de sanción”.

Según Mezquita, en la Ley 4840/13, en el capítulo VII, Artículo 28, inciso B y en el Capítulo VIII, inciso B, se especifica las sanciones para este tipo actos por parte del dueño del animal. Sostuvo que el director debe aplicar la sanción, que son leves, al propietario de “Athena”.

Isabel indicó que se perdió la oportunidad de concienciar, porque según ella la gente en Paraguay tiene la costumbre de llevar a sus mascotas atadas en la carrocería de su vehículo, pese a que la manera correcta es trasladarlas en jaulas.

Paraguay cuenta con la Ley No. 4840/13 de Protección y Bienestar Animal que establece las pautas mínimas que regulan la protección de los animales domésticos, silvestres y exóticos en cautividad.

Sobre el vídeo publicado por el senador Fernando Silva Facetti, Isabel dijo que los veterinarios le aclararon que una clínica no puede estar en el mismo lugar que un albergue. Agregó que ya son varias irregularidades que cometen en la Dirección.