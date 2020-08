El senador Salyn Buzarquis sostuvo que la Fiscalía “es el garrote de los adversarios políticos. Donde no consiguen tener la mayoría empieza a hacer imputaciones selectivas”. Agregó que los pedidos de intervención a los municipios de frontera violan la Constitución.

«La Fiscalía es el garrote de los adversarios políticos, en lugares donde no consiguen tener la mayoría en la Junta Municipal y violando la Constitución Nacional la Fiscalía empieza a hacer imputaciones selectivas. Y yo le digo a Sandra Quiñónez que ella no puede alegar el desconocimiento, como si fuera que no sabe lo que pasa en la Fiscalía, sabe. Hoy la Fiscalía es el garrote político de los adversarios», mencionó.

«Que casualidad son todas ciudades fronterizas, hermanos de la oposición varios de ellos ni siquiera son de mi Partido pero son de la oposición y evidentemente en este ambiente de pandemia y en esta crisis tan profunda, el Gobierno lejos de buscar la tranquilidad de la ciudadanía en plena pandemia», sostuvo.

«Yo le digo esto al presidente, los pedidos de intervención a parte de violar la Constitución pasan al Ministerio del Interior y el Ministerio violando la Constitución pasa al presidente y ellos envían a la Cámara de diputados sin que se cumplan los requisitos constitucionales, entonces yo en primer lugar le hago responsable al presidente de la República y le digo a Mario Abdo, no es ninguna amenaza pero creo que él esta de manera bastante desatinada y hace un tiempo está instalando una situación que puede terminar un conflicto mucho más grande», aseguró.