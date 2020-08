Mirando Lejos Todo el día

El senador Jorge Querey sostuvo que en una reunión con otros legisladores llegaron a la conclusión de que supuestamente existe una agenda política donde se instala atacar a los jefes comunales de diversos Municipios que pertenecen a la oposición.

«Yo creo que el Congreso debe de seguir colaborando firmemente con el Ejecutivo para ir dando una orientación y una salida con estos problemas que tenemos, pero, que no se aproveche Mario Abdo Benítez de las instituciones del Estado para perseguir a opositores, eso no es propio de una democracia, de una República y no es propio de un equilibrio de poderes», señaló.

«Llegamos a la conclusión de que existe una agenda política no solo por interpretación sino que por datos oficiales de una agenda desde el presidente de la República jugando con los intereses del Partido Colorado de tal manera a que utilizando las figuras jurídicas que deben de ser permanentemente útiles y que deben de ser reivindicadas, un uso abusivo y discrecional de eso para atacar a Intendencias que son de las oposiciones. Sin embargo, hay una serie de denuncias de intendencias del Partido Colorado que están ahí durmiendo en el Ministerio del Interior», explicó.

Querey sobre la intervención de la Municipalidad de Encarnación:

«Lo de Luis Yd es tan ejemplificador, tienen que cumplir las condiciones, el debido proceso se debe de cumplir. Lo que ocurre con Luis Yd se va la fiscala a atropellar la Intendencia durante la noche. Esto se hace cuando hay una flagrancia, no es que vos te podes ir y atropellar no más.