El titular de ESSAP, Natalicio Chase sostuvo que de darse el rechazo al veto a la Ley de exoneración de facturas emitidas durante la pandemia sería un impacto gravísimo para la empresa y aseguró que no tendrían “ni siquiera para pagar sueldos”. Agregó que no cuentan con recursos para sostener un “impacto de ese tamaño”.

«Es un impacto imposible de sostener por ESSAP, nosotros no tenemos recursos para sostener un impacto de ese tamaño, sobre todo sumando la condición financiera que tiene Essap en este momento por la falta de pago de la gente, al no existir corte de servicios tenemos una morosidad muy elevada de todos los usuarios porque no se hacen cortes. Entonces eso sumado al capitulo de lo que se está tratando en ambas cámaras va a ser imposible sostener para nosotros, vamos a tener que recibir alguna ayuda de algún lado, no sabemos si de una fuente de préstamo o del gobierno central», refirió.

«El impacto directo para nosotros es la cancelación de un mes de facturación. La ley dice que se anularán todas las facturas que no fueron emitidas en base a lecturas del medidor, nosotros tuvimos en abril una facturación por promedios históricos los últimos seis meses y eso se anularía si se divide en 18 meses», mencionó.