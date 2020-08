Zona Franca Todo el día

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

El político colorado Tomás Bittar dio su visto bueno a la unidad colorada de la Operación Cicatriz y Concordia Colorada. Aseguró que ve la iniciativa con "buenos ojos" a pesar de que no comparte absolutamente nada con el presidente de la República Mario Abdo. Agregó que "ni con una pistola en la cabeza" sería funcionario de su gobierno.

«No comparto absolutamente nada con Mario Abdo. Nunca más hablé con él. Yo estuve con él en campaña, lista uno, recorrimos casi todo el país, era número uno en la lista del parlamento del Mercosur, tuvimos casi un millón de votos, histórico fue. La verdad, ni aunque me pongan una pistola en la cabeza sería funcionario de este gobierno bajo ningún punto de vista. Ni una posibilidad, es lo mismo que Calé sea Papa», afirmó.

Con respecto a su relación con Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, aseguró que tienen una comunicación bastante fluída. «Estamos en comunicación constante, siempre por whatsAap, estuve en su cumpleaños tomando unos tragos».

Sobre Líneas Aéreas Paraguayas, opinó que a su criterio, la idea de reflotar Líneas Aéreas Paraguayas es fantástica y que si se sabe manejar, el Aeropuerto Silvio Pettirossi sería una «mini Itaipú». «Para mi es una fábrica de hacer dinero», dijo.

«Si realmente va a hacer, me parece fantástico, No tenemos hace años. Fue un orgullo para Sudamérica, en esa época teníamos récords de pasajeros, todos venían a tomar el avión. Es una idea maravillosa. Hay posibilidades, tenemos la ruta, tenemos la marca y tenemos todo, falta voluntad no más, ojalá se lleve a la práctica porque tengo mis dudas», refirió.