El doctor Horacio Galeano Perrone manifestó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tarde o temprano se tendrá que desprender del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman, por los escándalos que está envuelto. Además, dijo que el mismo “no tiene méritos”.

“A la larga no puede mantenerlo. Es decir, Marito creo que su estilo es no quitarle, pero a la larga, o puede pasar un mes, se va a tener que desprender porque Friedmann no es un hombre influyente políticamente. Ya viene de muchos problemas en la Gobernación, ya viene de una situación bastante sui géneris como senador, de manera que es más un estorbo”, manifestó.

“No siempre los abrazos republicanos llegaron a resultar positivos”, dijo.