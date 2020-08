La senadora Désirée Masi cuestionó que existan sectores privado que están operando sin aplicar correctamente los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio de Salud y que hay un relajo evidente en Asunción y Central.

«Señores, la epidemia está más en Asunción y Central antes que Alto Paraná en este momento, el relajo es evidente, ganó la plata ya otra vez, porque el relajo está en el piki voley hasta en casinos que no están habilitados, pubs y clubes que dijeron que iban a cumplir las normas, hasta frigoríficos que no cumplen las normas y se van a ver afectados en su producción que después le culpan a sus trabajadores y no son capaces de hacer un seguimiento», afirmó.