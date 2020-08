Mirando Lejos Todo el día

El economista Santiago Peña, exministro de Hacienda calificó de “lamentable” que el Ministerio de Hacienda haya pedido limitar el gasto público al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) . Además, agregó que se entiende “por lógica” que un Ministerio no puede ejecutar más obras de las que tiene autorizadas por el presupuesto.

«Lo que está pasando en este intercambio por nota entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, yo creo que es un hecho lamentable en el sentido de que estos son temas muy domésticos de la gestión de un Gobierno», aseguró.

«Esa nota que envía el ministro de Hacienda en realidad tiene que darse por sentado pero lastimosamente no lo entiendo así el MOPC que por lo visto, no tenemos esa información, me gustaría saber si realmente Obras Públicas lanzó obras más allá de la capacidad que tenía autorizada en el presupuesto, creo que estamos en una situación delicada no estamos para pasarnos de rosca en el gasto y obviamente en el tema de inversión pública es súper necesario», indicó.

Peña mencionó estar de acuerdo con que se requiere de más obras de infraestructuras, pero enfatizó en que tiene que haber un limite, el cual refirió que está dado por el déficit fiscal y el endeudamiento a largo plazo.

Explicó que durante sus años al frente de la cartera vivió cuestiones similares con el ministro de Obras y que se resolvía a través de un dialogo entre ambas partes, más el jefe de Gabinete y el equipo económico. «Decíamos para elegir dentro de todo ese portafolio de inversión y proyecto a ver cuales tienen mayor rentabilidad y mayor impacto económico y social. No tendría que haber llegado a este punto de que por nota se tenga que hacer esto, es una situación difícil pero necesaria».