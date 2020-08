Zona Franca Todo el día

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez confirmó que 13 guardiacárceles y 20 reclusos dieron positivo al test del coronavirus del Pabellón “Remar” de la Penitenciaría de Tacumbú. Además, aclaró que desde la cartera habrían solicitado a los agentes penitenciarios con COVID a que guarden cuarentena sanitaria en el albergue para evitar la expansión del virus dentro de la cárcel.

Este jueves, guardiacárceles de la Penitenciaría de Tacumbú que guardan cuarentena en un albergue de Luque, denunciarpm que más de diez de ellos habrían dado positivo al test del COVID y aseguraron estar temerosos de volver al Penal para realizar sus turnos.

Al respecto la ministra sostuvo que «al contrario, nosotros al principio le dijimos que ellos no podían trabajar los que son positivos tenían que ir a un albergue de positivo y la situación de Tacumbú no es exactamente igual que a la de Ciudad del Este porque no fue un contagio masivo», sostuvo.

«Ellos le exponen a sus propios compañeros que no son positivo y le exponen a las personas privadas de libertad que no son positivo, entonces ellos no se podían ir a trabajar, lo que nosotros le planteamos a ellos y ahora aceptaron es ir a un albergue distinto que es el protocolo de salud, un albergue de positivo que está monitoreado por el Ministerio de Salud y que los negativos se quedan en el albergue y que sí se van a trabajar», indicó.