Rubén Valdez, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay refirió que es fundamental que cada ciudadano mantenga presente en que puede sufrir algún incidente, de tal modo para que redoble los cuidados y así prevenir cualquier tipo de accidente.

Recordó que en ocasiones cuando asistían a personas en algún incendio por corto circuito estas referían de que ya sabían de que la conexión no estaba en optimas condiciones. “Si ya saben eso, entonces ¿por qué no cambian o no notifican?”.

«Es preferible pensar que te puede pasar las cosas, porque a veces parece que piensan las personas que están en un termo y no dimensionan que les puede pasar algo. Todo lo que sirva para prevenir, hay que hacerlo. La seguridad no solo es para la casa o para el tránsito, la seguridad es un modo de vida. Lo tenemos que tener presente en todo momento», manifestó.

"Ninguna unidad ya no sale solo con su traje, ahora lo hacen con sus mascarillas y equipos de seguridad también. Durante la cuarentena total registrábamos menos accidentes" Rubén Valdez, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay .@CelMolinas #AsignaturaPendiente — Radio Ñandutí (@nanduti) August 8, 2020

Sobre incendios en domicilios indicó que «los últimos tres incendios registrados fueron a causa de la electricidad, en cuanto a accidentes por ejemplo, si una persona se olvida encendido el gas».