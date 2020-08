Made In Paraguay Todo el día

La investigadora Marielle Palau sostuvo que es una expresión absoluta del autoritarismo la afirmación del senador Fidel Zavala luego de que criticara al Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguya (Cadep) y de Base Investigaciones Sociales (Baseis). Aseguró que desde hace tiempo la producción académica y científica de estas instituciones no dependen de fondos públicos.

«Es una expresión absoluta del autoritarismo, no solo de Zavala sino a quien representa Zavala, no me refiero solo al Partido Patria Querida sino que a los intereses ganaderos y arroceros que obviamente se sienten bastantes incómodos con las publicaciones que estamos sacando desde “Baseis” cuestionando este modelo que beneficia a cada vez menos», refirió.

«Realmente la gran mayoría de la población es victima de este modelo que viene arrasando bosques, comunidades, naturalezas y contaminando los recursos de agua. Creo que es una reacción bastante primaria y autoritaria de este sector que no es nueva, el año pasado hicieron una campaña igual y pareciera que se creen los dueños de los públicos», manifestó.

Cabe recordar que en el transcurso de la semana, Zavala realizó un hilo donde proponía achicar el Estado.