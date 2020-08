Resumen 60 Todo el día

Todo el día Fidel Oviedo

Fidel Oviedo Facebook

Facebook Twitter

El ingeniero Guillermo Cramer manifestó que con la cancelación de la licitación para la compra de 7.200 trabajadores por parte de la ANDE, habrá consecuencias en el servicio de la energía eléctrica. Además, dijo que con el compromiso que firmó el titular del ente, la estatal perderá USD 100 millones por los cortes de energías.

“Pretenden comprar 3.000 no más en vez de los 7.200 que anularon irregularmente. Eso va a traer consecuencias a la ciudadanía: va a haber paro de industria, de comercio y, lo más grave, va a afectar también a los hospitales en plena pandemia”, manifestó.

“Esto no solamente tiene consecuencias en la comunidad, que va a causar en la población, sino que lo que va a dejar de facturar la ANDE por los cortes tiene ya un costo patrimonial. Y más aún cuando este señor Luis Villordo firmó un acuerdo bilateral con Itaipú, donde se comprometía a crecer 9% anualmente. Con esto no está creciendo absolutamente nada, deja para el año que viene otra vez. Pero, ojo, con este compromiso sí o sí tenemos que pagar la energía y eso este año le va a costar a la ANDE USD 100 millones que no debía haber pagado por la mala negociación que hizo”, dijo.

“Están tratando de apantallar todo y ocultar todo. Y lo peor es que públicamente están diciendo que van a comprar 3.000 transformadores. O sea, en vez de comparar 7.200 van a comprar 3.000, menos de la mitad y ellos necesitan como 6.000 este año, por lo menos para sofocar o para salvar y ya no hay tiempo para comprar ni siquiera esos 3.000. Van a recibir, si todo sale bien, en febrero, en marzo, ya cuando ya no se necesite. Entonces es una mezcla de necesidad económica, falta de previsión manejo administrativo turbio. Un montón de problemas”, refirió.