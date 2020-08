Zona Franca Todo el día

El abogado, Pedro Wilson Marinoni, representante legal de Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña aseguró que es inconstitucional proceder a la venta del vehículo incautado de su cliente ya que aún goza de la presunción de inocencia, además de no contar con una condena en su contra. Agregó que plantearán la apelación de la medida ya que afirmó que es "una violación directa del derecho de propiedad".

«Este proceso aún no ha concluido, no existe ninguna condena en contra de Javier Cabaña. Él está amparado por la presunción de inocencia, la propiedad privada es inviolable según la Constitución Nacional y también consideramos que estando en este estadio procesal no pueden disponer alegremente de una persona que esta investigada y por eso habíamos planteado una acción en contra de la Ley de la SENABICO porque es totalmente inconstitucional», manifestó.

«Están violando la Constitución Nacional. Ellos no van a poder vender en ese monto y el que pierde ahí es mi cliente. Nosotros planteamos la oposición y no respetan. Esto es una violación directa del derecho procesal. Este vehículo esta bien resguardado y no se va a deteriorar, por eso nosotros nos oponemos a la venta», enfatizó.

Este lunes la jueza Alicia Pedrozo ordenó la venta anticipada del Lamborghini de Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña. El vehículo está valuado en aproximadamente USD 220.000.

Este rodado fue incautado en septiembre del 2018 en el marco del operativo Berilo, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una serie de allanamientos en Ciudad del Este.