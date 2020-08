Zona Franca Todo el día

El abogado, Pedro Wilson Marinoni, representante legal de Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña sostuvo que durante el allanamiento en la vivienda de su cliente supuestamente habrían hurtado materiales de la casa, además de dinero en efectivo. A la vez, agregó que plantearon la oposición a la venta del Lamborghini de ‘Cucho’ ya que aseguró que no pueden disponer de los bienes de una persona que aún no fue condenada.

«Ellos alquilaron esos reservados, la mayoría alquilaron en un precio irrisorio, la SENABICO, la anterior administración y la administración actual, ellos alquilaron y los inmuebles la mayoría están destruidos si fueron todos rapiñados, inclusive llevaron las tejas y tejuelas de las casas, todo lo que podían robar, robaron hasta este momento y el allanamiento que hicieron en la casa de Cucho fue lamentable. Dinero en efectivo que había 250 mil reales, hicieron aparecer 140 mil en el acta. Asalto a mano armada lo que estaban haciendo en el momento del allanamiento. Esa es la realidad», señaló.

Sobre la venta del Lamborghini:

«Este proceso aún no ha concluido, no existe ninguna condena en contra de Javier Cabaña. Él está amparado por la presunción de inocencia, la propiedad privada es inviolable según la Constitución Nacional y también consideramos que estando en este estadio procesal no pueden disponer alegremente de una persona que esta investigada y por eso habíamos planteado una acción en contra de la Ley de la SENABICO porque es totalmente inconstitucional», manifestó.

«Están violando la Constitución Nacional. Ellos no van a poder vender en ese monto y el que pierde ahí es mi cliente. Nosotros planteamos la oposición y no respetan. Esto es una violación directa del derecho procesal. Este vehículo esta bien resguardado y no se va a deteriorar, por eso nosotros nos oponemos a la venta», enfatizó.

Cabe recordar que este lunes la jueza Alicia Pedrozo ordenó la venta anticipada del Lamborghini de Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña. El vehículo está valuado en aproximadamente USD 220.000.

Este rodado fue incautado en septiembre del 2018 en el marco del operativo Berilo, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una serie de allanamientos en Ciudad del Este.

Por otro lado, el profesional del derecho refirió que Cabaña hace unos días presenta fiebre por lo cual fue sometido a la prueba del COVID y mencionó que probablemente en estos días estaría el resultado.