El abogado Rodrigo Yodice, representante legal del sacerdote Silvestre Olmedo aseguró que de acuerdo a las pruebas, no tipifica la causa para un acoso sexual. Y explicó que no hay relación de dependencia entre el religioso y la denunciante. “El sacerdote orienta, no obliga. No tiene categoría de subordinación. Al ser un voluntariado no hay esa relación”.