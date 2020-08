Zona Franca Todo el día

El entrenador y exfutbolista, Carlos Kiese comentó que presentó este martes una denuncia contra el exdirigente deportivo, Ramón González Daher por la supuesta comisión de extorsión, usura y falsificación. Además, negó haber prestado de “golpe” G. 18.000 millones por el cual Daher lo está denunciando actualmente por una presunta deuda.

Sobre las acciones presentadas:

Mencionó que las acciones presentadas hoy fueron por «usura, el otro es por extorsión porque utilizó siempre el Poder Judicial como un departamento de cobranza y el tercer tema es que el falsifica en lo civil mi firma. Son las tres causas que presento contra él».

El exfutbolista refirió que la Corte «ojalá actúe con la misma velocidad que actuaron en los casos que él siempre presentó, la gente cree que él solo maneja Luque, pero maneja San Lorenzo, dos de esos camaristas que fallaron en mi contra quedaron fuera».

Sobre denuncia por una supuesta deuda de G. 18.000 millones:

«Esa es la demanda que él hace pero yo no presté nunca de él de golpe esa plata, yo comencé con un préstamo en el 2007 de G. 200 millones, después pago de capital y entramos en confianza, como yo era comerciante tuve un lío en Brasil. Después se fue sumando porque él nunca te devolvía el cheque en el momento porque no tenia a mano en su oficina de Asunción y te traía después, después entraba en confianza y dejaba una semana y se iba haciendo el tema y fue subiendo y ya no se podía pagar, pagaba una parte y así se fue acumulando, eso lo tiene que mostrar él», manifestó.

«En su demanda dice él que me dio en efectivo y dice que me dio en un periodo de treinta días, entonces digo de qué banco sacó la plata él y cuanta plata si acá el billete más grande es de 100.000 ¿llevé en cuatro valijas, dónde metí la plata?, que averigüe la Seprelad», señaló.

«Esto comenzó en el 2015 y gracias a los audios que aparecieron porque todos sabíamos que ellos manejaban el Poder Judicial, todos sabíamos: jueces, fiscales, ministros de la Corte y presidentes de la República, pero si no aparecían los audios no podíamos hacer nada», comentó.