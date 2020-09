Hora Pico Todo el día

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Rodolfo Friedmann, ministro renunciante de Agricultura y Ganadería, afirmó que el Ministerio Público ya solicitó el desafuero como senador de su cliente, además del diputado Éver Noguera. Cabe recordar que Friedmann fue imputado junto a otras 5 personas por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo, por el caso de la merienda escolar.

«El senador Friedmann es un senador con permiso para ocupar el cargo ministerial, lo que él hace ahora es comunicar que va a volver a ocupar su Banca y de hecho, el Ministerio Público ya requirió el desafuero», sostuvo.

Por otro lado, el profesional del derecho reclamó el porqué la Fiscalía no imputó a Hugo Alexander Torales, quien decidió realizar la denuncia. El mismo supuestamente era socio comercial del diputado Éver Noguera y de Friedmann.

«El Ministerio Público lo que hizo nuevamente es anticiparse, en vez de investigar antes de imputar, imputan para investigar. La sospecha que ahora plantean es que el diputado Éver Noguera era más o menos el prestanombre del senador Friedmann y eso de la carpeta fiscal no surge porque ellos no hicieron ninguna investigación, ellos no pidieron informe para saber si Éver Noguera realmente era una persona insolvente que no podía tener una empresa», manifestó.

«Ahora le atribuyen eso a él y lo raro es que le imputan a uno de los socios y no al otro, porqué Alexander Torales no está imputado si el era la otra persona que participó en los hechos y acá en el Paraguay la delación premiada no existe. No existe una figura procesal que una persona que haya participado en un hecho punible que por declarar en contra de otro no se le aplique una salida procesal de imputación», señaló.

Sobre la imputación a Marly Figueredo:

Cacavelos refirió que «lo primero que llama la atención y desde el punto de vista jurídico no es correcto, no le imputan a él, sin embargo le imputan y le meten a la esposa del senador Friedmann con una participación dolosa en una asociación criminal. Porque ella compraba joyas y cosas a su nombre, aquí hay que ser serios, en una relación matrimonial que una esposa se compre joyas o que el marido le compre cosas es algo natural».

Antecedentes:

El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, anunció este lunes su renuncia al cargo y adelantó que retornará a la Cámara de Senadores.

La dimisión se da luego de que el fiscal Osmar Legal imputara al secretario de Estado y a otras cinco personas por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo, en el caso de la adquisición de almuerzo escolar a la gobernación de Guairá, durante el periodo en el que se desempeña como jefe departamental.