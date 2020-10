La agente fiscal Fátima Villasboa sostuvo la acusación con suficientes elementos probatorios, testimoniales y evidencias, contra Agustín López, quien fue condenado a 28 años de pena privativa de libertad por cometer Homicidio Doloso del que resultó víctima su hijo Blas Agustin López Cardozo.

Según los antecedentes, el 10 de agosto, a las 22:30 sobre la calle Montelindo, Agustín López llegó a bordo de su vehículo hasta donde estaba estacionado otro vehículo en el que se encontraba a bordo Wilson González y Blas Agustín López Cardozo.

El ahora condenado descendió del vehículo y empezó a disparar hacia donde estaba su hijo. Impactaron en la víctima fatal 4 proyectiles, también otro proyectil impactó en la pierna de otra persona, Wilson González. Luego el autor se dio a la fuga.

El ahora condenado agredía física y psicológicamente a su familia. El mismo tenía Exclusión del Hogar y prohibición de acercamiento del Juzgado de Paz, medidas que el mismo no cumplía.

Posterior a los disparos el autor del hecho se entregó a las autoridades, pero no entregó el arma homicida. Sin embargo, testificales e informes criminalísticos pudieron demostrar que el mismo realizó los disparos que acabaron con la vida de su hijo.

Durante el desarrollo del proceso investigativo previo al Juicio, el hombre hizo amenazar a la mujer que si testificaba contra él le haría matar, por lo cual se ha dispuesto la apertura de otra causa penal sobre este hecho. La Fiscal solicitó 10 años de medidas de seguridad, pero el Tribunal no admitió la solicitud.

Fuente: Ministerio Público.