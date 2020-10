Zona Franca Todo el día

Esta tarde, los senadores aprobaron en general el proyecto de ley “Que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la Pérdida de la Investidura”, aunque en particular se incluyeron varios cambios. Para el senador Enrique Riera, era innecesario reglamentar el artículo pues la Constitución, a su criterio es clara. Agregó que la ley busca el autoblindaje de los sectores mayoritarios y que es un atropello a las minorías.

La propuesta que pasa a la Cámara de Diputados incluye cambios como la extinción de una causa si no se define en un plazo de cinco meses y el requerimiento de 15 votos para dar ingreso al pedido de estudio. Por su parte, el cuestionado artículo de las mayorías no sufrió modificaciones por no contar con los votos necesarios y quedó tal cual estaba, con mayoría simple.

«Era innecesario reglamentar, lo que se busca es autoblindaje, burocratizar el sistema. A mi me parece grave lo de la extinción de la causa, es un atropello legislar por encima de la Constitución. Esto es un atropello a las minorías, Patria Querida por ejemplo tiene tres votos, por qué va a necesitar 15 votos para denunciar. Hay que defender las minorías, si los colorados, los liberales o el Frente Guasu se unen no hay posibilidad de echarlos», señaló el senador colorado.