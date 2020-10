Miguel Amarilla, de la Asociación de Pymes de Ciudad del Este, manifestó que desde el sector tomaron la decisión de no aceptar ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno, ya que las propuestas que reciben no condicen con la situación real de ellos. "Ellos se abroquelan en sus oficinas y hacen sus cálculos de laboratorio que no solucionan nuestros problemas", expresó.