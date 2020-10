Se viene la primera edición de Redibujate los días 17, 18, 24 y 25 de octubre en su modalidad virtual. Una propuesta innovadora de Amarbailar que estará colmada de actividades para bailarines, maestros y aficionados de la danza y que cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú y Sur La Pointe.

«El arte es una valiosa herramienta de transformación social y acompañar a los bailarines en Redibujate es sumamente significativo, para que través de este espacio puedan encontrar su lugar en el mundo.”, expresó Alex Niz, directora de la Fundación Itaú.

Redibujate tiene el propósito de desafiar el conocimiento y explotar el potencial artístico, combinando estilos de baile con talleres de coaching, nutrición, redes sociales y experiencias inspiradoras, “para salir convencidos de que podemos ser el artista que soñamos.”, comienza diciendo Michelle Dijkhuis, directora de Amar Bailar.

Los talleres están dirigidos a participantes de 14 años en adelante y las clases de los distintos estilos a bailarines con un nivel intermedio. “En esta oportunidad nos adaptamos al contexto, transformando este encuentro a uno 100% virtual, pero de manera más personalizada y especializada. Contratamos a los mejores maestros y lo combinamos con lo que más nos apasiona, las clases de baile.”, explicó Michelle.

El programa contará con la participación de 12 maestros y speakers nacionales e internacionales, el contenido empezará con un lienzo en blanco y terminará con la posibilidad de dibujar sin límites. “Lo que buscamos es que el bailarín pase por un proceso de análisis desde su interior, descubriendo la historia de su vida, la que siempre soñó, rompiendo paradigmas y límites mentales.”, comentó la profesional.

Podrán acceder a los pases full price para el módulo 1 y 2 a G. 300.000 cada uno y para el full access a G. 500.000 comunicándose al 0981 684481 o a través de www.amarbailar.com/eventos/redibujate .

Amarbailar busca crear y acercar oportunidades de crecimiento a todos los bailarines, es así que en esta oportunidad cuenta con grandes figuras de la industria, profesionales de gran prestigio y trayectoria a nivel mundial.

Los maestros que acompañarán Redibujate son:

Isabella Boylston – Estados Unidos. Primera bailarina del American Ballet Theatre desde el 2014. Sus papeles de repertorio con la Compañía incluyen: Julieta en Romeo y Julieta, Giselle, Odette/Odile en el Lago de los Cisnes, Kitri en Don Quijote, entre otros.

Nika Kljun – Eslovaquia. Trabajó como bailarina de Justin Bieber, Jennifer López, Beyonce, Pitbull, One Direction y en shows muy importantes como los MTV Video Music Awards (Tributo a Britney Spears), los Billboard Music Awards, los Latin Grammy Awards, entre otros.

Luis Salgado – Puerto Rico. Maestro, director, cantante, actor y bailarín. Uno de los jóvenes latinos en Broadway. Asistente del coreógrafo ganador del Tony Award por el musical de Broadway In The Heights de Lin Manuel Miranda y en coreografías para películas como: “American Gangster”, “Encantada”, “Step Up 2: The Streets” y The Latin Billboard Awards.

Alek Palinski – Polonia. Artista caracterizado por su versatilidad, trabajó como bailarín de Celine Dion, Jessie J, Pharrell, Dita Von Teese, Kehlani, NBC The Voice y con marcas como Christian Louboutin, MAC Cosmetics y Lee Jeans.

Carlos Neto – Portugal. Director, coreógrafo, maestro y bailarín. Algunos de sus trabajos fueron con Warner Brothers, SyCo Music, Sony BMG, Atlantic Records, Britain’s Got Talent y fue el director creativo para la competencia más grande del mundo World Of Dance.

Shirlene Quigley – Estados Unidos. Maestra, bailarina y coreógrafa de grandes artistas como Beyonce, Lizzo y Missy Elliot. Utiliza su experiencia y su éxito para empoderar a esta generación a nivel mundial, siendo mujer y líder en la industria del entretenimiento.

Nicholas Palmquist – Estados Unidos. Maestro, bailarín y coreógrafo. Se caracteriza por la gran pasión que lo lleva a encontrar nuevas y mejores maneras de comunicarse con sus estudiantes a través del arte de bailar.

Patricia Nieto – Paraguay. Coach especialista en estrategias para el logro de metas. Autora del libro ‘’12 pasos hacia tus sueños’’. Identificar las 5 acciones para convertir lo que uno quiere en resultados concretos será el tema de su taller.

Adriana Miano – Argentina. Coach especialista en bienestar, transformación de pensamiento y conferencista internacional. Dictará dos talleres dinámicos, prácticos y ágiles, para conocer la autoestima y las claves fundamentales para valorarte y que te valoren como artista.

Eric Dijkhuis – Paraguay. Aprendedor apasionado y emprendedor social. Reconocido como innovador menor de 35 por el M.I.T e Impact Fellow de Singularity University. Va a compartir la técnica de Storytelling, el arte de contar, desarrollar y adaptar historias.

Regina Pampliega – Paraguay. Nutrionista, focalizada en bailarines y coaching nutricional para bailarines en competencia. En su charla hablará acerca de los errores más comunes en cuanto a la alimentación.

Ximena Stark – Paraguay. Directora y estratega digital en Arena Media Boutique. Con su taller ‘’Cómo brillar en el mundo digital’’ ayudará a identificar cuál es y cómo comunicar el mensaje que todos tienen para contar a través de nuestras redes sociales con autenticidad.

Acerca de Amarbailar

Este evento está organizado por Amarbailar, una empresa social creada en el 2016 por sus socias directoras Ana Franco, Fiorella Di Pardo y Michelle Dijkhuis, diseñada para que los bailarines puedan encontrarse y compartir la pasión por el arte a través de experiencias de primer nivel.