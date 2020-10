Franja Roja Todo el día

El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Patrulla Caminera, Julio López explicó que ante los casos de acoso denunciados por las funcionarias de la institución optaron por remitir una nota al director de la Patrulla Caminera a fin de solicitar una audiencia de carácter urgente para abordar el tema.

«Son varias casos, pero no puedo decir si fue la misma persona denunciada porque no tengo esa información, pero creo que no es una sola persona y son superiores», expresó.

Sostuvo que al no obtener respuesta ante la nota remitida al alto funcionario de la Caminera, prevén acudir junto al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con dicho reclamo.