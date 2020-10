El ministro de Salud, Julio Mazzoleni dijo en conferencia de prensa que el Departamento Central sigue posicionándose como el epicentro de la pandemia; las ciudades con atención especial son: San Lorenzo, Lambaré y Luque. Por otro lado, mencionó que el Departamento de Guairá presenta “un ascenso importante”.

Manifestó que el aumento de casos de COVID-19 en el Departamento Central sigue en aumento «más modesto”. Asimismo dijo que en Asunción aún no se logra consolidar una tendencia descendente de casos. “Asunción tenemos una suerte de estabilización pero hay que ver cómo se comporta en la semana», indicó.

«Caaguazú tiene un descenso importante en número de casos, en la zona de Guairá tenemos un ascenso importante. En la zona de Concepción estamos apreciando un descenso, no obstante, hay que tener cuidado. En el Chaco estamos apreciando un descenso», expresó Mazzoleni.

Mencionó que se ha aumentado las camas de terapia intensiva en distintos puntos del país.

Instó nuevamente a la ciudadanía evitar el concepto “negacioncita” y seguir cumpliendo con los protocolo sanitario y no bajar la guardia.