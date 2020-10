El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken disparó contra el Gobierno y el Miniterio de Salud. Dijo que están “aplazados” en cuento a las políticas públicas ante la pandemia y que se debe buscar cambios. Mentira lo que dice Sequera que solo termina leyendo un libreto de la OMS”, expresó.

El gobernador dijo que estar contento con la reapertura del Puente de la Amistad. Pero por otro lado, se preguntó cuál fue la intención de convertir a Ato Paraná en el Wuhan paraguayo.

“Este tema de la pandemia fue como dice Marcelo Tinelli, ‘una joda total’. No hay los muertos, no hay la Wuhan de Ciudad del Este. Entonces yo me pregunto Cuál fue la intención de la gente de que Alto Paraná y Ciudad del Este sea la Wuhan”, dijo a radio Ñandutí.

Sostuvo que en el este tardará años para recuperarse el comercio que se vio afectada por la pandemia. Dijo que muchas personas en el Alto Paraná ahora solo están comiendo una vez al día.

Dijo que con la implementación del programa de aplicar la invermectina como método antiparasitario, han disminuido la carga viral en el este. “Se nos ha privado comprar una pastilla de G. 2.000 para terminar hoy disminuyendo la carga viral”, indicó.

Dejó como mensaje a la ciudadanía consumir la invermectica, pese a que no está demostrado su efectividad como medida preventiva del COVID-19, y asimismo “prendámosle fuego a la gente que vendió un espejito a la gente”. “Que venga la revolución y que la gente se termine imponiendo a los intereses mezquinos de un grupo”.